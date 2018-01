Batina e chuteiras

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: WERTHER SANTANA/ ESTADÃO

Tradicional instituição religiosa do centro paulistano, o Mosteiro de São Bento tem fortes ligações com o futebol. Em 1914, ali foi fundada a Associação Atlética São Bento, cujo time de futebol sagrou-se bicampeão paulista – em 1914 e em 1925 – e funcionou até 1933. Um dos primeiros jogadores da agremiação foi Sylvio Lagreca (1895-1966), que, mais tarde, entraria para a história como o primeiro técnico da seleção brasileira. Estas e outras curiosidades podem ser conferidas na mostra ‘A Igreja e o Mundo do Esporte’.

Mosteiro de São Bento. Largo de São Bento, s/nº. 2ª a 6ª, 8h/17h; sáb., 8h/12h. Até 20/7. Grátis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de maio de 2014

Tem Twitter? Siga o blog