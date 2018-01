Batalha e balada de pintores em hotel

Uma vez por mês, o hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia (R. das Olimpíadas, 205) sedia um inusitado evento. O Art Battle Lounge é uma mistura de arte e gastronomia, com toques de competição.

Sob olhares atentos do público (a entrada é gratuita), quatro artistas plásticos pintam suas obras ao vivo no restaurante do local – no jargão do meio, a performance é chamada de ‘live painting’.

A plateia escolhe os dois melhores, que fazem um novo quadro na disputa pelo título de campeão da noite. No fim, tudo vira festa – a balada é comandada pela DJ Miss Má.

A próxima edição está marcada para 5ª (24), a partir das 19h. Ah, e os quadros produzidos a cada evento ficam disponíveis para venda.