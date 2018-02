Barueri promove maratona de leitura nesta quinta

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Será uma festa da leitura, a que deve ocorrer nesta quinta em Barueri, município da Região Metropolitana de São Paulo. “Na maratona de leitura de Barueri vale ler livros ou um parágrafo. Vale ler um romance, poesias, ficção, contos. Vale ler revistas, jornais, gibis. O que conta para o Dia de Ler é a iniciativa e o registro da ação”, informa a organização do evento. “A proposta é sensibilizar a população, os empresários, comerciantes, as instituições sem fins lucrativos e a imprensa para a importância da leitura e que essa ação cabe no nosso dia a dia, sem nenhum inconveniente.”

A maratona começa na virada da meia-noite de quarta para quinta e tem eventos previstos durante 21h. Um QG será montado no Ginásio Poliesportivo José Correa e, neste ambiente, haverá espaços de leituras, exposições e intervenções artísticas – sempre tendo o livro como protagonista.

No trânsito, placas especiais vão incentivar leitura

Leitura submersa. Entre as ações mais curiosas previstas, está a bolada pelo 18º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Eles lerão um livro a prova d’água, confeccionado por populações ribeirinhas, na piscina do quartel. A ação está planejada para acontecer em dois horários, das 8h às 10h e das 11h às 13h. Os bombeiros também utilizarão uma escada magirus, de cerca de 60 metros de altura, como plataforma de leitura de histórias infantis. De acordo com o major Marcio André Silva Nunes, comandante do grupamento, o incentivo a leitura é fundamental para salvar vidas, pois muitos “se colocam em ambientes de risco porque não compreendem o que lê”. A Polícia Rodoviária também participa da maratona. Em uma blitz diferente, policiais irão distribuir livros na altura do km 20 da Rodovia Castelo Branco.

Ônibus de circulação municipal e intermunicipal que passam por Barueri também devem distribuir exemplares. Nos vagões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), livros serão deixados nos bancos. E até no trânsito a importância da leitura será divulgada. Em uma ação pontual, placas de sinalização irão destacar a seguinte frase: “Se gosta de ler, dê um toque na buzina”.

Mais informações pelo e-mail diadeler@barueri.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4199-1600.