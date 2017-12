Barro de SP

O barro cozido, ou terracota, foi a matéria-prima dos escultores paulistas do período colonial. Cinquenta dessas peças (como a que ilustra esta nota), todas com motivos religiosos, estão em exposição no Museu de Arte Sacra. São trabalhos feitos em uma época em que as ordens religiosas, principalmente os jesuítas, franciscanos e beneditinos, exerciam muito poder na sociedade paulista.

Barro Paulista.

Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393.

3ª a 6ª, 9h/17;

sáb. e dom., 10h/18h.

R$ 6 (grátis aos sábados). Até 3/8.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de junho de 2014

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog