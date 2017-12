Bando de tatus

OLHA SÓ…



Eles são gigantes e poderosos, trabalham debaixo da terra e são utilizados nas construções de metrôs. Pela primeira vez na história, haverá cinco ‘tatuzões’ em operação simultânea no subsolo paulistano. Três já estão trabalhando na Linha 5 (Lilás) – um deles chegou à futura Estação Moema no último sábado (5). Os outros dois devem atuar na construção da Linha 6 (Laranja), a partir do ano que vem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de julho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog