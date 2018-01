Banco de temperos

Dessas pequenas ideias que deixam a cidade mais agradável, o projeto ‘Quadra Amiga’ já mudou a cara de um quarteirão no bairro da Pompeia. Patrocinados por uma construtora, dois grupos de ativistas urbanos arregaçaram as mangas e estão transformando a região com ideias simples, como a instalação de oito bancos-horta – isso mesmo, com espaço para plantar temperos! –, pinturas nas calçadas, estacionamentos para bicicletas e porta-jornais – para que as pessoas deixem os jornais velhos a quem quiser.

Os ativistas também incentivam os moradores da região a implementarem outras melhorias, como iluminação de apoio, jardins verticais – aproveitando um muro para cultivar plantas – e pinturas murais nas fachadas dos imóveis.

Eles esperam que as ideias sejam copiadas por outras quadras paulistanas. “Quanto mais informação sobre como melhorar um quarteirão, mais pessoas poderão se inspirar e espalhar as ideias. E quem sabe outros quarteirões resolvem adotar as mesmas atitudes”, diz o texto do projeto. “Esse é o nosso sonho. Pensando bem, uma cidade é uma grande sequência de quarteirões.”

FOTO: SERGIO CASTRO/ ESTADÃO

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 6 de junho de 2014

