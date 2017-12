Um verdadeiro bambuzal está surgindo no imóvel de número 52 da Avenida Paulista. Trata-se de um projeto assinado pelo arquiteto e paisagista Alex Hanazaki. No local, a partir de maio, vai funcionar a unidade brasileira da Japan House, uma espécie de centro gastronômico, comercial, cultural e artístico. Iniciativa do governo japonês, a instituição abrirá simultaneamente em três cidades: Los Angeles, Londres e São Paulo.

