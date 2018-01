Bairros e ícones

__________________________________________

Projeto do designer e fotógrafo Pedro Campos e da jornalista e fotógrafa Stella Curzio, o Identidade São Paulo está criando logotipos para todos os bairros da cidade – a ideia da dupla é chegar a 450 ilustrações. “Temos o objetivo de criar ou fortalecer o elo entre as pessoas e seus bairros, despertando o sentimento de zelo, contribuindo para a divulgação da história e preservação dos patrimônios e das tradições dos bairros paulistanos e valorizando o aspecto cultural da cidade”, resume Stella.

Pedro começou a vislumbrar o projeto em 2009, mas só quatro anos depois começou a colocá-lo em prática. Cabe a ele traduzir em um logotipo a história do bairro – depois da pesquisa realizada por Stella. Para reunir as informações, ela lança mão de dicionários de tupi e outros livros. Não são raras as vezes em que visita os bairros pessoalmente, conversando com antigos moradores.

Acompanhe o Identidade São Paulo pelo site www.identidadesp.com.br e pela página no Facebook.