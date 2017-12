Bailes daquele tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Saudosos e curiosos têm na exposição ‘Bailes do Brasil’ uma oportunidade de relembrar as comemorações, festas e ‘baladas’ de antigamente. Músicas, vídeos e mais de 200 imagens (como a que ilustra esta nota) mostram os bailes ocorridos desde o século 19 em todo o País. Sob o tema Metrópole, um dos recintos deve agradar sobretudo aos que gostam de História de São Paulo – as cenas retratam bem a influência europeia nos vestuários dos convivas dessas celebrações. Com entrada grátis, a exposição fica em cartaz até 25/10 no Solar da Marquesa de Santos (R. Roberto Simonsen, 136, Centro).