Aviões vistos de cima

__________________________________________

Será lançado nesta sexta (18), o fotolivro ‘Aeroporto’, projeto do fotógrafo Cássio Vasconcellos. Durante um ano, ele sobrevoou de helicóptero os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campo de Marte, entre outros diversos do País, para criar o que batizou de seu “aeroporto imaginário”.

No livro, a imagem final, única, tem grandes dimensões (1,28m x 3,2m), e foi fragmentada em 32 partes, cada página com detalhes de aviões, carros e tudo que envolve os locais. Com capa de acrílico e encadernação especial, a obra permite que o leitor a remonte o grande aeroporto, como quiser, ao destacar as páginas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Paulo, entre os milhares de detalhes captados, podem ser identificados o Planetário do Ibirapuera e o Orquidário do Parque Vila-Lobos.

Publicado pela Editora Madalena, o livro sai por R$ 240. O lançamento, com palestra de Vasconcellos, está marcado para as 19h desta sexta (18), no Madalena CEI (R. Faisão, 75, Vila Madalena).