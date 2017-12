Avião na avenida

A Avenida Brigadeiro Faria Lima deve ganhar mais uma escultura pública. Com instalação prevista para quarta-feira (1º), o avião da imagem ao lado deve ficar no canteiro central da via, próximo ao cruzamento com a Cidade Jardim.

Produzida com peças retiradas de um velho (e clássico) avião Bandeirante, a obra é de um artista plástico que tem a aviação no DNA: Marcos Amaro, de 31 anos, é filho caçula do piloto e empresário Rolim Amaro (1942-2001). “Também sou piloto, mas atualmente só voo por meio da arte. Todo o meu trabalho tem a ver com a apropriação de elementos aeronáuticos”, conta o artista. “Minha ligação com o tema vem desde que nasci.”

Para construir a escultura que será instalada na Faria Lima, Marcos adquiriu a antiga aeronave pela internet, de um anunciante no Mercado Livre. “Entre a compra e o transporte, investi cerca de R$ 70 mil”, diz ele. “O importante é que dou novo significado à peça. Trabalho muito com esses objetos que são fruto de nosso tempo, em uma reapropriação. Faço uma crítica ao consumo excessivo”, define.