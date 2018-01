Avenida Paulista tem ‘liquidação-denúncia’

__________________________________________

Olhando assim, parece mais uma vitrine cheia de ofertas tentadoras para quem passa pela Avenida Paulista. Mas o espaço, em frente ao prédio da Fiesp, é na verdade uma instalação – que, chocando os transeuntes, quer conscientizar os consumidores quanto às situações análogas à escravidão e os impactos ambientais escondidos na indústria da moda.

Batizada de Fashion Experience, a ação foi idealizada pelo Fashion Revolution Brasil, movimento global presente em 83 países que atua na conscientização sobre os impactos negativos da cadeia da moda, em parceria com as ONGs 27 Million Brasil e Stop The Traffik, organizações internacionais que trabalham no combate ao Tráfico Humano por meio de prevenção, intervenção e restauração das vítimas. A instalação foi viabilizada após parcerias com o Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MPT) e a Fiesp.

Fica aberta ao público até quinta (4), das 9h às 19h.