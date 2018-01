Autorama no pedal

Para brincar neste inusitado autorama, é preciso suar a camisa. No circuito oval de 10 metros instalado no galpão do Sesc Belenzinho (R. Padre Adelino, 1.000), em vez de carrinhos, há quatro minibicicletas. E elas são movidas pelas pedaladas dadas nas bikes ‘de verdade’, que são conectadas ao circuito. Ou seja: ganha a corrida aquele que pedalar mais rápido. O idealizador, o engenheiro elétrico José Carlos Armelin, quis fazer da brincadeira uma mistura de hábito saudável e conscientização sobre o uso sustentável de energia. O ‘bikerama’ fica lá até domingo (25).

