Autor de best-seller debate crise hídrica no Tuca

O norte-americano Seth M. Siegel, escritor, empreendedor e ativista, autor do best-seller internacional ‘Faça-se a Água – a solução de Israel para um mundo com sede de água’, estará no Tuca, teatro da PUC-SP, na noite desta segunda (16). A partir das 19h, ele faz uma palestra sobre problemas e questões relacionadas à água em países europeus, americanos, africanos e asiáticos. Não devem faltar perguntas sobre a histórica crise hídrica dos últimos anos em São Paulo.

A entrada é grátis.