Aula histórica pelo centro

Pela primeira vez em São Paulo – depois de várias edições no Rio –, o projeto Rolê Brasil ocorre neste sábado (13). Dois professores de História da Estácio vão dar uma aula gratuita e a céu aberto pelas ruas do Centro. O ponto de encontro é a Biblioteca Mário de Andrade, às 10h. De lá, o grupo vai percorrer os principais pontos da região – edifícios Copan e Itália, Teatro Municipal, Praça da Sé, entre outros –, em um tour de 2h30. No Rio, onde o projeto se chama Rolé Carioca, já foram mais de 15 mil participantes em três anos.

