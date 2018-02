Até 15 de abril, ‘Trenzinho Caipira’ no Shopping Villa-Lobos

Com quatro vagões (foto acima), a composição Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), virou alegoria na maior exposição já montada em homenagem ao músico, em cartaz até 15 de abril no estacionamento do Shopping Villa-Lobos. A mostra traz passagens importantes da participação do maestro na vida cultural paulistana – como na Semana de Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal em 1922, quando ele foi muito vaiado.

Gratuita, a exposição fica em cartaz até 15 de abril. Para mais informações, o telefone é (11) 3024-3738. Esta história foi tema de minha coluna na rádio Estadão ESPN.