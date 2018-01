Associação Atlética São Bento: o time criado pelo Colégio de São Bento de São Paulo

FOTO: WERTHER SANTANA/ ESTADÃO

Por conta da exposição ‘A Igreja e o Mundo do Esporte’, abro aqui espaço para artigo do monge beneditino João Baptista Barbosa Neto – um saboroso textos cheio de curiosidades sobre o futebol antigo aqui em São Paulo.

Antes, convido-o para ouvir minha coluna veiculada recentemente pela rádio Estadão, sobre o mesmo tema:

Paulistices na Rádio Estadão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, o artigo:

“Poucas pessoas sabem, outras tantas nem imaginam, que o Mosteiro de São Bento de São Paulo, por meio de seu tradicional colégio, no Centro da capital paulista fundou há exatamente um século um time de futebol denominado Associação Atlética São Bento. Trata-se de um time que teve considerável projeção, sendo duas vezes campeão pelo campeonato paulista de futebol.

Devido à efervescência cultural em São Paulo, o esporte e o lazer foram tomando espaço entre os grupos étnicos como forma de união e preservação de matriz cultural. O futebol é símbolo de um desenvolvimento econômico, de urbanização e emigração a qual pululava na São Paulo do início do século passado.

Esporte inglês criado na segunda metade do século XIX e introduzido no Brasil em 1880 pelos padres Jesuítas do Colégio São Luís de Itu – hoje na Avenida Paulista, região central de São Paulo – e não pelo jovem Charles Miller, como se costuma dizer, o futebol não demorou muito para se popularizar entre as elites de São Paulo, dando início a uma série de fundações de clubes e associações, surgindo, então a Associação Atlética São Bento.

História

O Colégio de São Bento foi fundado em 1903 com o nome de Gymnasio de São Bento pelo insigne abade alemão Dom Miguel Kruse, então prior do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Esta unidade de ensino seguia o principal objetivo de uma escola beneditina, a força comunicadora de formar integralmente seus estudantes. Assim, o claustro revela-se como um oásis proporcionando uma experiência humana sem a desvincular da profunda experiência religiosa do encontro com Deus. Isto se traduz na formação de cidadãos participantes e transformadores da sociedade a partir dos valores cristãos propostos pela famosa regra de vida escrita por São Bento.

Desde o início, a prática de esportes estava na grade curricular do colégio beneditino paulistano. Os alunos do Gymnasio São Bento, desde que existe o futebol, praticavam esse esporte, quando foram formados os campeonatos infantis, aos quais concorreu o primeiro time do colégio. O São Bento venceu vários campeonatos, tendo apenas como rival sério o time da Escola Americana Mackenzie. Já com 10 anos de fundação do colégio o futebol estava bem adaptado e desenvolvido entre os alunos do São Bento. Mas o clube de futebol só se organizou em fins de 1913, quando o padre John Katon, professor do Ginásio, entre os anos de 1910 a 1913, conversando com dois ex-alunos, lamentou que estes se separassem na vida esportiva, defendendo cores de clubes diferentes nas grandes campanhas promovidas. E lembrou da convivência, de todos se congregarem, formando poderosas ‘equipes’, que disputassem os principais campeonatos que surgiam e se organizavam. Com a ajuda material decisiva do famoso abade do mosteiro, Dom Miguel Kruse, OSB e do reitor do então Gymnasio de São Bento, o monge Dom Pedro Eggerath, OSB, a associação foi formada e imediatamente filiou-se à APEA – Associação Paulista de Esportes Atléticos.

A A. A. São Bento teve início formal a 1° de Janeiro de 1914 e seu uniforme era formado pelas cores azul e branco, sendo a camisa listrada com tais cores.

O ano de 1914 foi um ano chave para o futebol no Brasil. Neste mesmo ano foram criados diversos clubes tanto na capital de São Paulo quanto no interior como o Palestra Itália, que anos mais tarde modificaria seu nome para Sociedade Esportiva Palmeiras. A Seleção Brasileira foi criada também neste mesmo ano.

Logo em seu primeiro ano de fundação, a Associação Atlética São Bento disputou o Campeonato Paulista de Futebol, superando os grandes da época e sagrando-se campeã. Algo que não era surpresa, uma vez que o clube foi criado a partir dos melhores jogadores da época.

Em 1925, a proeza se repetiu e a equipe conquistou o bicampeonato. A agremiação continuou até 1933, quando abandonou o futebol com o advento do profissionalismo imposto pelo governo de Getúlio Vargas.

A famosa disputa com o Flamengo

O clube beneditino também teve participação importante na história do Flamengo. Na data histórica de 04 de junho de 1916, enfrentou o clube carioca na inauguração do antigo estádio deste no Rio de Janeiro, na Rua Paysandu. Neste dia, por sinal, o Flamengo passou a usar a camisa com doze listras largas em vermelho e preto, modelo que se mantém até hoje apesar das variações. No final, o São Bento perdeu a partida amistosa por 3 a 1. Coube a Burgos marcar o gol de honra do time paulistano.

Feitiço, o craque beneditino

Um dos principais jogadores do clube foi Feitiço, Luís Macedo Matoso (1901-1985), que após deixar o time da capital brilhou com a camisa do Santos. Foi artilheiro do Campeonato Paulista vestindo o manto beneditino em 1923 (18 gols), 1924 (14 gols) e 1925 (10 gols).

Há uma lenda que diz que Feitiço a princípio se arrependeu de ter ido ao clube do São Bento, mas o pai de um aluno, que era delegado o ameaçou com a prisão, fazendo com que o jogador permanecesse e jogasse pelo clube.

Sylvio Lagreca, o primeiro técnico da Seleção Brasileira de Futebol

Um dos mais importantes e primeiros jogadores do A. A. São Bento foi Sylvio Lagreca (1895-1966), que foi capitão do time. Foi um exímio jogador de futebol e também um dos fundadores da Seleção Brasileira de Futebol em 1914. Pela seleção brasileira foi capitão e em seguida treinador e técnico, sendo o primeiro a exercer tais funções. Já no ano de 1914 a Seleção Brasileira de Futebol jogou um amistoso no campo do Fluminense contra os profissionais do Exeter City da Inglaterra vencendo por 2 a 0 contra a seleção inglesa. Neste mesmo ano foi classificado como o craque brasileiro da seleção.

Lagreca jogou no A. A. São Bento até 1921 e na Seleção Brasileira foi técnico até 1922. Ao aposentar-se como jogador de futebol passou a atuar como árbitro de futebol.

Faleceu em 29 de abril de 1966 aos 71 anos.

O fim

Como bem vimos, A. A. São Bento foi extinta na década de 30 e tentou uma fusão com o São Paulo Futebol Clube, tentativa que acabou não se confirmando, sendo a A. A. São Bento absorvido pelo Clube de Regatas Tietê, – união assinada por seu último dirigente Lauro Gomes de Almeida, que se tornaria mais tarde prefeito de São Bernardo do Campo – no bairro da Ponte Grande próximo a Santana, onde os monges beneditinos eram proprietários de terras e que na época chamava-se bairro da floresta.

No entanto, a memória da A. A. São Bento foi perpetuada pelo batismo de uma canoa a oito remos do Clube de Regatas Tietê, que recebeu o nome de A. A. São Bento. Trata-se de uma embarcação importada que venceu muitas provas clássicas a partir do ano de 1940.

O antigo estádio da Associação Atlética São Bento no bairro da Ponte Grande foi utilizado anteriormente pelo Corinthians até este se mudar para o Parque São Jorge em 1927. Hoje, no mesmo local, existem instalações esportivas como as quadras de tênis do Clube de Regatas Tietê, um local privilegiado onde aprendeu a jogar Maria Esther Bueno, a grande campeã de Wimbledon.

Campeonatos

O clube teve 20 participações em estaduais da Primeira Divisão (1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933).

Títulos

• 1914 e 1925 – Campeão Paulista;

• 1915 – Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo;

• 1916 – vice – campeão Paulista. A A. A. Paulistano foi o campeão;

• 1933 – 11° lugar na Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo.

Outros clubes

Curiosamente em 18 de outubro de 1914 o Sorocaba Athletic Club modificou seu nome para Esporte Club São Bento. Trata-se de uma homenagem ao clube paulistano e ao fato de a agremiação sorocabana treinar em um campo localizado nos fundos do Mosteiro de São Bento de Sorocaba. O clube disputa o Campeonato Paulista de Futebol pela Série A2 e a Copa Paulista.

Existiu outro time de futebol com o nome de Associação Atlética São Bento. Este foi fundado em 1953 em São Caetano do Sul por iniciativa de torcedores e ex-jogadores da antiga Associação Atlética São Bento e de dois outros times de futebol. O time de São Caetano do Sul foi criado a partir de uma fusão de duas outras equipes: São Caetano Esporte Club e Comercial de São Paulo e durou até 1957.

Há outro time com o nome de Associação Atlética São Bento, este da cidade de Marília, também no Estado de São Paulo. O clube mariliense foi fundado em 1928 para competir no Campeonato Paulista de Futebol. Apesar da semelhança do nome a A. A. São Bento de Marília não possuía nenhuma ligação com o antigo clube de São Paulo. O clube de Marília continua na ativa.

Dom João Baptista Barbosa Neto, OSB“