Autor de mais de 30 livros, entre eles ‘Zero’ e ‘Não Verás País Nenhum’, o escritor Ignácio de Loyola Brandão, colunista do Estado, é o convidado especial do programa Segundas Intenções, da Biblioteca Parque Villa-Lobos. Ele conversa com o público neste sábado (19), a partir das 15h.

Vai falar sobre seus livros, sua rotina de trabalho e outros aspectos da literatura. Com entrada grátis, o debate será mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto.