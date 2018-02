As referências europeias em SP

TAL E QUAL



Quando voltou de uma viagem à Europa, no ano passado, o analista de sistemas Guilhermino Pinheiro, de 45 anos, mostrou as fotos para a irmã. “Ela brincou que eu não precisava ter saído de São Paulo para ver isso, pois tudo o que vi lá tem suas cópias na cidade”, conta. Aí nasceu o projeto São Paulo – Cidade do Mundo, que pode ser acompanhado por este link.

A ideia é encontrar correspondentes paulistanos a locais de cidades como Londres, Paris, Madri, Berlim… Ele já fez 62 colagens, a exemplo da que aparece neste post, em que a pirâmide da unidade do Jardim Paulista da Panamericana Escola de Arte e Design (foto acima), na zona sul, projetada em 1989 pelo arquiteto Siegbert Zanettini, é relacionada à famosa estrutura de vidro, inaugurada em 1989 na frente do Museu do Louvre (abaixo), em Paris.



Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de março de 2012

