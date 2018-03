As novas feras do Zoológico

Nesta terça (4), o Zoológico de São Paulo apresenta ao público três novos animais de seu plantel: um leão (foto) e duas onças-pardas. O leão vem com a missão de ser o único macho da espécie na instituição – já que desde o fim do ano passado ali só havia um grupo de leoas. Nascido em 21 de abril do ano passado, ele veio do Zoológico de Copenhague – após o Zoo de São Paulo buscar por um exemplar em 23 instituições do mundo.

Já as jovens onças-pardas foram recebidas pelo Zoológico de São Paulo em fevereiro, depois de serem encontradas, muito debilitadas, pela Polícia Ambiental e encaminhadas a um centro de triagem do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).