As mulheres da feirinha do Masp

Foi na feirinha do Masp que o fotógrafo e advogado Eduardo Muylaert – assíduo garimpeiro de antiguidades – encontrou, há cinco anos, uma caixinha com 24 fotos de nus femininos. “Paguei R$ 100”, recorda-se. Bastante deterioradas por fungos, as imagens ficaram guardadas em sua casa até 2009, quando ele resolveu transformá-las em arte. “Usei um software de restauração para recuperar as cores e realçar as marcas de deterioração”, conta.

Com estética peculiar, o material virou exposição – gratuita, até 19 de março, na Fauna Galeria (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 470, telefone (11) 3668–6572). As fotos, devidamente ampliadas, estão à venda por valores que variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil.

“O interessante é que as imagens são dos anos 1950. E, na época, eram pornografia”, comenta o Muylaert. “São mulheres anônimas e mal pagas que foram retratadas por fotógrafos anônimos e mal pagos.” Quem diria que, seis décadas mais tarde, depois de mofarem em uma caixinha na feira do Masp, adquiririam status de arte e acabariam enfeitando a sala de alguém?

