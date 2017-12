As caras de SP

OLHA SÓ…



FOTO: DIVULGAÇÃO

Monumento às Bandeiras (que ilustra esta nota, no traço de Paulo Caruso), Museu do Ipiranga e Praça da Sé são alguns dos cartões-postais paulistanos cujos desenhos estão em exposição na Galeria Ornitorrinco. São duas mostras simultâneas: ‘São Paulo Ilustrada’, com obras de Baptistão, Kako, Orlando Pedroso, entre outras; e ‘SP460 com Paulo Caruso’, com trabalhos do famoso cartunista.

Galeria Ornitorrinco.

Av. Pompeia, 520, 2338-1146. 2ª a sáb., 10h/19h. Grátis. Até 5/2.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 31 de janeiro de 2014