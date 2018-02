Artista dá vida nova a escadaria

CORES NA ACLIMAÇÃO

Todos os dias, a artista plástica Catarina Gushiken passa por uma escadaria – que liga as Ruas Dr. Nicolau de Souza Queiróz e Armando Ferrentini, na Aclimação – para ir de casa ao estúdio. Incomodada com o mau estado do local, que andava sujo, descuidado, cheio de lixo, ela decidiu colocar suas mãos e arte à obra.

Limpou o espaço e começou a dar nova cara ao espaço. No mês de maio, ganhou novos adeptos para a empreitada: a companhia de outros artistas, que ajudaram a colorir os degraus e o entorno da escadaria – pelos cálculos de Catarina, 50 pessoas participaram.

A ação acabou despertando a atenção dos moradores da região, que passaram também a se organizar para manter a área mais limpa. E garis, que há tempos não eram vistos varrendo a escada, agora trabalham com frequência por ali. Durante o processo de pintura, o grupo chegou a ser interpelado por dois policiais. Explicaram a eles a ideia e convenceram-nos de que o projeto era importante para o bairro. Neste link, um vídeo mostra a escadaria sendo transformada.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de junho de 2012

