Arte para o Metrô

Estão abertas até quarta-feira (25) as inscrições para quem quiser grafitar nos tapumes das obras da Linha 5-Lilás do Metrô. Uma comissão julgadora, formada por seis artistas de rua – entre eles, o conhecido Eduardo Kobra – e representantes da companhia, vai se encarregar de eleger os 30 melhores desenhos que, depois, passarão por votação popular via internet. Para participar, é preciso acessar o site www.artedeobrametro.com.br, onde também é possível consultar o regulamento completo. A imagem acima é de Luna Buschinelli, uma das concorrentes.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de setembro de 2013

