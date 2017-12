__________________________________________Qual a distância daqui ao Masp? Qual o horário de funcionamento do Instituto Tomie Ohtake? Onde mesmo é aquela rua conhecida pelos grafites, na Vila Madalena? Essas e outras informações sobre o mundo das artes em São Paulo, agora, podem ser acessadas facilmente pelo celular, graças ao recém-lançado aplicativo Cool Tours. É possível baixá-lo de graça tanto na Apple Store quanto no Google Play.

Mas o programinha não se resume a dar informações. Ele também serve, por exemplo, para criar roteiros em uma mesma região da cidade – valorizando passeios a pé entre um endereço e outro. E, via GPS, também indica se o usuário estiver perto de um museu ou instituição cultural. Para os esquecidinhos, uma vantagem: o aplicativo se conecta com a agenda do celular, caso a ideia seja programar a visita para outra data.

Mais informações em www.cooltours.com.br.