Arte na telona

OLHA SÓ…

FOTO: SERGIO CASTRO/ ESTADÃO

O artista plástico austro-brasileiro Francisco Stockinger (1919-2009) viveu poucos anos em São Paulo – apenas oito, de 1929 a 1937 –, mas acabou eternizado na cidade por algumas de suas obras. A escultura ‘Satélite’ (foto) está instalada desde 1974 na Praça Clóvis Beviláqua, perto da Sé, na região central paulistana. Também há criações do artista nos acervos da Pinacoteca do Estado, do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e do Museu Brasileiro da Escultura (MuBE). Para quem quiser conhecer mais de sua vida e obra, o filme ‘Xico Stockinger’, dirigido por Frederico Mendina, conta a história do artista.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de setembro de 2013

