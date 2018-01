Arte na estação

__________________________________________

Passageiros que embarcam e desembarcam na Estação Santa Cruz do Metrô já haviam notado: desde 2011, uma vitrine de exposições ali localizada serve para divulgar obras do Museu Lasar Segall, cuja sede fica nas proximidades.

Depois de um período experimental, a parceria entre as instituições foi selada – com publicação no Diário Oficial. O convênio tem duração estipulada em 60 meses. “Tem o intuito de aproximar o público das obras do artista Lasar Segall e do acervo do museu”, justifica o Metrô, por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa.

O Museu Lasar Segall foi reaberto ao público em agosto do ano passado, após ficar fechado por mais de um ano para obras de restauro. A instituição funciona onde era a residência e ateliê do modernista Segall (1891-1957). A casa foi projetada em 1932 pelo arquiteto Gregori Warchavchik (1896-1972).