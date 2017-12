O Masp, principal museu de São Paulo, possui em seu rico acervo cinco obras do holandês Vincent Van Gogh. São elas: ‘Natureza Morta com Prato, Vaso e Flores’, ‘O Escolar’, ‘Passeio ao Crepúsculo’, ‘Banco de Pedra no Asilo de Saint-Remy’ e ‘A Arlesiana’. Atualmente, todas estão expostas, integrando a mostra ‘Passagens por Paris’.

Eis o capítulo holandês da série Paulistices na Copa.