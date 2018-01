Arte e história

__________________________________________

Ninguém tem certeza se as ruínas de taipa de pilão, encontradas próximo à antiga casa-sede da Fazenda do Morumbi, foram uma capela consagrada a São Sebastião dos Escravos, uma capela para sepulturas de antigos proprietários da fazenda ou apenas um velho paiol. Fato é que, nos anos 1970, o imóvel foi repassado ao Departamento do Patrimônio Histórico e, em seguida, revitalizado e adaptado pela Prefeitura. Desde 1991, o espaço abriga exposições de arte contemporânea, como ‘Anekdota’, de Laura Belém, em cartaz até 30/8 (Av. Morumbi, 5387, Morumbi; grátis).