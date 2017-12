Ruas do Glicério, degradado bairro do centro de São Paulo, estão ficando mais coloridas. Trata-se do projeto Tudo de Cor, bancado por uma marca de tintas, que, em parceria com o projeto Cidade Que Brinca, da ONG Cria Cidade, está transformando as vias da região em uma “narrativa brincante”. A ação será concluída neste sábado (25).

