Arte acessível

FOTO: DIVULGAÇÃO

Artistas com deficiência são as estrelas da mostra +Sentidos, no Teatro Sergio Cardoso, na Bela Vista, ao longo de todo o mês. Na programação, dez grupos em doze montagens diferentes. A foto mostra o espetáculo ‘Dança Sem Fronteiras’, em que a interação com o público é necessária – a apresentação ocorre no dia 18, às 19h, com entrada grátis. No elenco, há cegos e pessoas com baixa visão, um cadeirante, deficientes intelectuais e um afásico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de outubro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog