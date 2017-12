__________________________________________

O grupo do Facebook Memórias Paulistanas faz no sábado (4), a partir das 11h, sua primeira Confraternização Junina. É preciso levar um kit típico (prato de salgado, prato de doce e refrigerante), além de 1 kg de alimento, doado ao Instituto do Câncer. A festa caipira, cheia de histórias antigas de São Paulo, será no Balneário Cambuci (Av. Lins de Vanconcelos, 804).