Com documentos históricos digitalizados, Câmara lança Centro de Memória

Uma rica ferramenta para pesquisadores de variados temas que envolvem a cidade de São Paulo. Será lançado às 12h desta quinta (14), o Centro de Memória da Câmara, um site incorporado ao portal principal da casa legislativa de São Paulo. Pelo banco de dados, será possível consultar textos produzidos pela Câmara de 1562 até os dias atuais – e também atas da Câmara de Santo André da Borda do Campo, de 1555 a 1558.

Entre as raridades está um pedido manuscrito de 19 de dezembro de 1908, feito por donos e empregados de salões de engraxates para que se elabore legislação que obrigue tais estabelecimentos a fecharem aos domingos, garantindo o descanso desses trabalhadores. Tal pedido virou uma indicação do Legislativo para que a medida municipal que previa fechamento dos estabelecimentos aos domingos e feriados fosse estendida aos engraxates.

Também pode ser conferido um abaixo-assinado de 1910 em que moradores dos bairros do Bom Retiro e da Luz solicitam a remoção de cocheiras e depósitos de lixo da região. Outro abaixo-assinado, datado de 1908, pedi a proibição de ambulantes na área central – entendia-se que eles representavam concorrência ao comércio já estabelecido em meio à crise econômica enfrentada pelo País.

Parte da digitalização ainda está em processo. De acordo com o historiador Ubirajara de Farias Prestes Filho, supervisor do Arquivo Geral da Câmara, dos documentos que datam de 1895 a 1947 – cerca de 11 mil -, pouco mais de 6 mil estarão disponíveis já nesta quinta. “O restante pasas por trabalho de limpeza e higienização e deve ser digitalizado ao longo dos próximos meses”, conta.

No total, poderão ser vistos no site a partir de quinta:

– 1 volume de Atas da Câmara de Santo André da Borda do Campo (1555-1558)

– 90 volumes de Atas da Câmara de São Paulo entre 1562 e 1903;

– 640 volumes de Anais da Câmara de São Paulo a partir de 1904;

– 64 caixas com páginas selecionadas do D.O. com Anais das Sessões.

Mais detalhes,