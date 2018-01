FICA A DICA



Na próxima quarta-feira (20), um encontro de arquitetura deve movimentar o Masp. Participam das palestras: a diretora-executiva do Prêmio Pritzker, Martha Torne; o arquiteto japonês Sou Fujimoto; e os sócios do escritório paulistano FGMF (foto). Com entrada grátis, o evento começa às 18h30. Inscrições pelo oesta.do/arquiteturamasp.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de agosto de 2014

