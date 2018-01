Arquitetura ambulante

Já chamado de food truck da arquitetura, o trailer que aparece na foto tem sido visto estacionado em lugares estratégicos – próximo a lojas de decoração ou em frente a estandes de vendas de imobiliárias, sobretudo em bairros como Jardins, Moema e Vila Olímpia. Trata-se do Upik, escritório ambulante da arquiteta Márcia Monteiro. Por preços que variam de R$ 300 a R$ 500 a hora, a profissional oferece projetos para apartamentos e espaços de até 100 metros quadrados. Para saber onde o escritório estará, acompanhe a programação com locais e datas pelo site www.upik.com.br, atualizado semanalmente. As consultas precisam ser agendadas online.

