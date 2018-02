Arqueologia na antiga rodoviária

INTERVENÇÃO URBANA



Na próxima sexta, das 18h às 22h, o terreno onde funcionava a antiga rodoviária da Luz, na frente da Estação Júlio Prestes, se transformará em palco para uma curiosa intervenção artística. “Com a ajuda de uma arqueóloga, vamos recriar um sítio arqueológico no local. E o público vai ser convidado a participar das escavações”, conta o idealizador do evento, Guilherme Bonfanti, do grupo Teatro da Vertigem.

Nos 19 mil m² do terreno, os participantes vão brincar de uma espécie de jogo. “Enterramos uma série de objetos encontrados no próprio terreno, além de palavras e frases que vão provocar a reflexão”, adianta Bonfanti. O evento será gratuito e, para participar, é necessário pegar senha a partir das 17h – a capacidade máxima é de 120 pessoas.

Mais informações estão disponíveis no site www.teatrodavertigem.com.br ou pelo telefone (11) 3255-2713.

O prédio da antiga rodoviária da Luz foi completamente demolido no ano passado. Agora, o governo estadual pretende instalar um complexo cultural no local.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de junho de 2011

