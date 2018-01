Marisa Moreira Salles é co-fundadora do Arq.Futuro, plataforma de discussões de Arquitetura e Urbanismo que promoveu, no início desta semana, o evento ‘Economia e Cidade: Habitação e Desenvolvimento Urbano’, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Ela foi a convidada da coluna Paulistices veiculada pela Rádio Estadão na última terça. Clique no player para ouvir:

