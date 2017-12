Araras azuis do Zoo de SP agora estão no Facebook

Espécie ameaçada de extinção, a arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari) tem conseguido se reproduzir no Zoológico de São Paulo. No ano passado, pela primeira vez na história, um exemplar nasceu em cativeiro na instituição – por votação popular, acabou sendo batizado como Teobaldo.

Os pais de Teobaldo apresentaram novamente comportamento reprodutivo e, no início deste ano, nasceram outras duas aves: Bento e Benício, nos dias 22 e 25 de fevereiro. Em 15 e 17 de abril, a família aumentou novamente, com Benjamin e Flora. Se tudo correr bem, novos filhotinhos vêm aí: no fim de maio, a fêmea mãe realizou nova postura e a incubação dos ovos está ocorrendo de forma natural.

As araras azuis são tão especiais para o Zoológico de São Paulo que a instituição acaba de inaugurar uma página no Facebook para que o público possa acompanhar de perto as peripécias dessa rara família de aves (clique neste link para ver).