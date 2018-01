Dias atrás, conversamos aqui no blog e na rádio Estadão (clique no player abaixo para ouvir) sobre o projeto Quadra Amiga, que está transformando um quarteirão no bairro da Pompeia. Pois neste sábado, às 10h, eles vão oferecer uma oficina, grátis, sobre como montar sua própria hortinha. Mais informações neste link aqui.

Paulistices na Rádio Estadão