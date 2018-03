Aplicativos urbanos

OLHA SÓ…

Essa é para os nerds de plantão: a New Cities Foundation está com inscrições abertas (até o dia 26) para um concurso que vai escolher o melhor aplicativo móvel urbano do mundo. Com prêmio de US$ 5 mil, a entidade quer incentivar ideias que melhoram as experiências nas cidades, conectam pessoas e privilegiam a sustentabilidade. Informações pelo www.appmycity.org.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de abril de 2013

