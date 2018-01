‘Apagamentos’ em debate

No centro da mesa, a cidade como espaço de memória e encontro. Eis o fio condutor do debate previsto para este sábado (20), a partir das 16h, na Caixa Cultural (Praça da Sé, 111). A roda de conversa é consequência da exposição ‘Apagamentos’, em cartaz no mesmo local, e organizada pelo grupo Hey Sampa.

Participam do encontro a arquiteta Nadia Somekh, presidente do Conpresp e diretora do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH); a socióloga e antropóloga Fraya Frehse, professor da USP e uma das autoras do livro ‘Militão Augusto de Azevedo’; e o artista plástico Thiago Navas, da exposição ‘Apagamentos’.