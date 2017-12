Aos sorrisos do papa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Impressionados com o constante bom humor do Papa Francisco, cartunistas brasileiros passaram a homenageá-lo com caricaturas. O presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB), José Alberto Lovetro, convidou a turma para juntar esse engraçado material. Em fevereiro, o cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, entregou as ilustrações para o próprio papa – que recebeu a homenagem com uma espontânea gargalhada (foto). Até o fim de abril, essas caricaturas podem ser conferidas no Museu de Arte Sacra – que, pela primeira vez, abriga uma exposição do gênero.

O Papa Sorriu. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, Luz. 3ª a 6ª, 9h/17h; sáb. e dom., 10h/18h. R$ 6 (grátis aos sábados). Informações: 3326-5393.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 21 de março de 2014

