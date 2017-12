Ao sair, apague a luz!

OLHA SÓ…



FOTO: SERGIO CASTRO/ESTADÃO

Com 400 metros quadrados e diversas soluções – high tech, é bem verdade –, a CasaE é uma residência-modelo de economia de energia elétrica aberta à visitação na zona sul de São Paulo. Mantida por uma empresa química multinacional – que tem outras nove instalações semelhantes no mundo –, ela traz soluções que são capazes de reduzir em até 70% os gastos com eletricidade. Um exemplo são as paredes, recheadas com blocos de isopor, ajudando no isolamento térmico. As tintas também são especiais e refletem o calor do sol. Desde que foi aberta, em 2012, a casa já recebeu mais de 2 mil visitantes.

CasaE. Av. Prof. Vicente Rao, 1.195, Campo Belo, 2366-4973. Horário: de acordo com agendamento pelo site www.casae.basf.com.br ou pelo e-mail casae @ basf. com.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 7 de março de 2014

