Projeto do Shopping JK Iguatemi, o ‘Cine Vista’ exibe filmes ao ar livre – numa versão requintada daquela cena clássica do ‘Cinema Paradiso’, digamos assim – em um telão instalado no terraço. A estrutura para o público conta com cadeiras confortáveis, almofadas e mantinhas contra o frio. Na programação, há quatro pré-estreias, além dos demais filmes já em cartaz no shopping. O ‘Cine Vista’ vai de terça (22) a domingo (27).

Jk Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim. De R$ 30 a R$ 40 – ingressos à venda em www.ingresso.com

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de julho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog