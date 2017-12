Antonio Candido e o manifesto proibido

Janeiro de 1945. Período final do Estado Novo. A temperatura políti- ca do país subia, aumentava a pressão da sociedade pelo fim da ditadura Vargas.

À tarde, (o documento) foi lido no theatro Municipal, com solenidade, muita gente e temperatura emocional elevadíssima. a sua importância foi grande, por ter sido a primeira vez que uma declaração contra a ditadura era feita na presença de pelo menos 2 mil pessoas, com aquela força de adesão coletiva.

Encerrava-se no Municipal o Primeiro Congresso Nacional dos Escritores, no qual os intelectuais brasileiros exigiram o retorno da liberdade de expressão perdida em tempos de censura e polícia política. O primeiro encontro nacional da classe terminou com a leitura “apoteótica” de uma Declaração de Princípios – documento simples e direto, corajoso manifesto contra o Estado totalitário que agonizava.

O panfleto com os três princípios – legalidade democrática como garantia de liberdade de expressão, sistema de governo eleito pelo povo e defesa da soberania popular para convivência pacífica e independência econômica – foi distribuído aos milhares, para a gente de dentro e de fora do Theatro Municipal. Mas não foi publicado por jornal nenhum – o medo da censura ainda imperava, mesmo no fim da ditadura getulista.

Aos 27 anos, Antonio Candido, professor-assistente da Universidade de São Paulo (USP), “um menino ainda”, ajudou a distribuir os milhares de panfletos. Era o caçula da delegação paulista dos escritores, que contava com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Monteiro Lobato e Guilherme de Almeida.

– Quem leu o manifesto foi o Aníbal Machado. O teatro estava cheio. E cheio de gente com ideais políticos diferentes. O Congresso serviu para congraçar as oposições. Analisando hoje, aquele documento é até ameno. Mas, na época, circulou o Brasil todo, de mão em mão. Porque nenhum jornal teve a coragem de publicar.

Ao longo dos cinco dias do evento, o que havia de melhor nas letras brasileiras esteve em São Paulo. Do Rio, vieram Sérgio Buarque de Holanda, Vinicius de Moraes, José Lins do Rego e Gilberto Freyre. Da Bahia, Jorge Amado. De Minas, Fernando Sabino, Otto Lara Resende e Hélio Pellegrino.

– A ideia de fazer o Congresso em São Paulo teve motivos práticos. A censura não era tão articulada entre os estados naqueles dias. Se você estava ameaçado num estado e fosse para o outro, provavelmente não haveria problemas. Como o Rio era a sede da ditadura, a organização achou por bem fazer em São Paulo.

Durante o Congresso, a posição política dos escritores, francamente oposicionista, dominou os debates. Em meio à euforia do encerramento, Oswald de Andrade considerou conveniente se livrar das amarras do já frágil protocolo do Congresso. E se deu direito a uma intervenção-surpresa.

– Todos sabem como o Oswald era arrebatado. Pois, em certo momento, mesmo sem discutir com o restante da organização, anunciou quem seria o candidato da oposição para as eleições que seguiriam. Seria o brigadeiro Eduardo Gomes, anunciou em primeira mão o modernista, para espanto geral.

– Foi o momento de maior tensão do Congresso, porque não foi combinado. Depois, houve críticas, disseram que foi uma leviandade, e que podia queimar a candidatura. Mas, arrebatado que era, Oswald foi em frente e anunciou o apoio ao brigadeiro. Foi bastante criticado. Ele achou que era o momento, viu todos reunidos e se empolgou.

E o jovem literato Antonio Candido, com esperança inabalável e ideais do socialismo democrático, também achava leviana e inconsequente a atitude do guru Oswald?

– Eu não! Jovenzinho que era, apoiei aos berros! Pulava como um maluco!

O Municipal foi palco de outros momentos memoráveis na trajetória do professor Antonio Candido, mais tarde reconhecido como um dos maiores críticos literários do país. Alguns até pitorescos. Como na década de 1940, quando serviu de “ponto” em uma peça de Alfred de Musset, em novembro de 1942, dirigida pelo amigo dramaturgo Alfredo Mesquita.

Ao menos uma vez, viveu situação embaraçosa no esconderijo no centro do palco do Municipal: encarou ali debaixo as formas de uma das protagonistas da peça de Musset, cujo figurino era um vestido transparente.

– Fiquei um pouco constrangido, com certeza. Bem, o que mais posso dizer do teatro é que é a maior instituição cultural de São Paulo, a meu ver. Ia toda semana, assisti a grandes espetáculos lá, como os gregos recitados em grego mesmo. Sabíamos as histórias, mas assisti-las na língua original? Só em uma grande casa de cultura. Foi esse o nível dos espetáculos a que assisti no Municipal.