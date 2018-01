FOTO: REPRODUÇÃO

Homenagem a São Paulo, produzida nos anos 1950 pela Cia. Genésio Arruda, é uma das preciosidades históricas do teatro local que podem ser conferidas no recém-lançado site Cenografia Paulista, projeto do Centro Cultural São Paulo.

