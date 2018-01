Antiga militância

__________________________________________

Naquele ano, a marcha não passou pela Avenida Paulista, mas sim do Estádio do Pacaembu até a Barra Funda. Em 1997, a primeira edição da Parada Gay de São Paulo – hoje Parada do Orgulho LGBT – teve apenas 500 participantes, de acordo com estimativas mais conservadoras. Ou 2 mil, segundo outros cálculos. De qualquer forma, muito menos do que o público atual do evento (a foto acima mostra a edição do ano 2000). A primeira Parada Gay foi organizada por sete grupos de ativistas e dois núcleos de partidos políticos – um do PT, outro do PSTU. Os convites foram feitos à mão e, no dia do evento, o carro de som era uma Kombi.