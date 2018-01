Antes do Masp

DO FUNDO DO BAÚ

Entre 1916 e 1957, o local onde depois foi erguido o Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, era como na imagem abaixo. Chamava-se Belvedere Trianon o conjunto de pavilhões projetado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo (1851-1928) para se transformar em charmoso ponto de encontro e passeios da sociedade paulistana. Mesmo com a demolição do local, o nome acabou eternizado pelo vizinho da frente: afinal, o Parque Tenente Siqueira Campos é muito mais conhecido como Parque Trianon. O cartão-postal do belvedere é um dos que estão em exposição na Fundação Ema Klabin.

R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3062-5245 (apenas com agendamento prévio). R$ 10. Até 30/11.





FOTO: REPRODUÇÃO

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 6 de setembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog