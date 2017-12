Anos 1960 em graphic novel

Com várias cenas que retratam o centro de São Paulo, em clima noir, naqueles difíceis anos 1960, a graphic novel ‘Ditadura no Ar – Coração Selvagem’, de Raphael Fernandes, chega às livrarias hoje (17). A trama traz uma história de ficção, criada e ambientada a partir de relatos reais, após extensa pesquisa histórica desenvolvida pelo autor.

Em suas páginas, presos políticos, tortura e o poderio militar são retratados, tendo ao fundo locais como o Obelisco do Piques, no Largo da Memória (o mais antigo monumento paulistano) e dividindo as páginas com fuscas e bondes elétricos.