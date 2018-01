Aniversário acadêmico

Não é só a cidade de São Paulo que comemora aniversário na próxima quarta-feira (25). Mais importante instituição de ensino superior brasileira, a Universidade de São Paulo (USP) também foi fundada em um 25 de janeiro – no caso, em 1934, há 83 anos.

Idealizada, entre outros, pelo jornalista Julio de Mesquita Filho – então diretor do jornal O Estado de S. Paulo –, a universidade nasceu após o revés paulista na Revolução Constitucionalista de 1932. Conforme disse, naquela época, o escritor e sociólogo Sergio Milliet, com a criação da USP, a cidade teria condições de promover uma “revolução intelectual e científica suscetível de mudar as concepções econômicas e sociais dos brasileiros.”

Entre os primeiros professores a lecionar na recém-criada instituição, estava um grupo formado por célebres pensadores estrangeiros. Claude Lévi-Strauss, Fernand Braduel, Roger Bastide, Emilio Willems, Donald Pierson, Pierre Monbeig, Herbert Baldus foram alguns dos formadores da nova geração de intelectuais brasileiros.